Nesti difende Milik: "Viene sottovalutato, invece mi aspetto un buon approccio"

Carlo Nesti ha risposto alle domande in diretta su Sportiva nel microfono aperto. Ecco le sue principali considerazioni sul possibile acquisto di James e non solo: "È più lontano dal Napoli ad oggi dopo le parole di Zidane. Penso che non arriverà un trequartista, ma sarà confermato Allan. In attacco mi aspetto un approccio buono di Milik in campionato: ho visto il polacco sottovalutato".