Neto, l'ex allenatore: "Ottimo portiere, conosce la Serie A e gioca bene coi piedi"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Delio Rossi, allenatore

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Delio Rossi, allenatore: “Neto? Come non giocava perché era molto giovane, parliamo di dieci anni fa. Nel frattempo ha fatto la sua strada ed è un profilo interessante. Penso che Neto sia affidabile e conosce il nostro campionato. Non è Bonucci con i piedi, ma li sa usare. La prima dote che deve avere un portiere deve essere quella di saper guidare la difesa, poi di saper parare e poi se sa giocare con i piedi ancora meglio. Italiano è l’allenatore che preferisco in Serie A perché si è guadagnato la categoria. Mi rivedo molto in lui perché ha ottenuto i risultati col lavoro e poi esprime un buon calcio".