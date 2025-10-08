Neymar-Napoli, Ze Maria: “Sarebbe stato fantastico, ma fisicamente ora non sta bene”

Il Napoli ha seriamente pensato di ingaggiare Neymar. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'idea è nata nel mese di gennaio ed è rimasta nella testa dei dirigenti fino a maggio, quando poi si è spenta nel primo vero summit sul futuro. Una tentazione definitivamente tramontata una volta acquistato Kevin De Bruyne.

Ze Maria, ex calciatore, ha commentato il retroscena di mercato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Sarebbe stato fantastico vedere Neymar nel Napoli, un giocatore di fantasia come lui in Serie A sarebbe stato veramente bellissimo. Ora lui non sta bene dal punto di vista fisico, gioca una partita si e due no, ma dal punto di vista tecnico non si discute. Con Neymar sarebbe ancora più difficile affrontare una squadra come il Napoli”.