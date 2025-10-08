Ferrara: “Hojlund farà meno di 15 gol! Champions? Il Napoli arriverà ai quarti”

vedi letture

Raffica di domande per Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus e oggi opinionista sportivo, che ha partecipato a un quiz targato Dazn. Di seguito le sue risposte sugli azzurri: “Hojlund farà più o meno di 15 gol in stagione? Meno. De Bruyne farà più o meno di 10 assist? Farà 10 assist. Il Napoli dove arriverà in Champions League? Ai quarti di finale. McTominay farà meglio o peggio della scorsa stagione? Fare meglio è durissima, non ci riuscirà”.