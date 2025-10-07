Dal Belgio, Lambaerts: “Futuro Lukaku? L’Anderlecht lo aspetta, ma ho una sensazione”

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto Geert Lambaerts, giornalista belga del portale Het Laatste Nieuws, che si è soffermato anche sul futuro di Romelu Lukaku, attualmente fermo ai box per infortunio: “L’Anderlecht lo aspetta, ma non credo che il momento sia la prossima stagione. Penso che giocherà almeno un’altra stagione in Italia, forse ancora a Napoli.

De Bruyne? Le discussioni viste con Conte c’erano anche con Guardiola e i vari ct del Belgio. Il giocatore vuole rimanere in campo per tutta la partita e si sono viste discussioni del genere anche in passato”.