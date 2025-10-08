Infortuni Lobotka-Politano, doppia tegola per il Napoli: la previsione sui tempi di recupero

Nel corso dell'ultima partita di campionato contro il Genoa, il Napoli ha perso prima Stanislav Lobotka e poi Matteo Politano, entrambi andati ko. a causa di alcuni problemi muscolari. Sia il centrocampista slovacco che l'esterno offensivo ex Inter e Sassuolo sono stati costretti a saltare la nazionale e oggi hanno svolto gli esami per comprendere l'entità degli infortuni. Per entrambi c'è lesione. Ad annunciarlo è il club azzurro tramite il seguente comunicato ufficiale: "Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro".

Quando torneranno in campo Politano e Lobotka? Al momento non ci sono tempi di recupero ufficiali, poiché tutto dipenderà dall’evoluzione clinica e dalla gravità delle rispettive lesioni. Per Lobotka si ipotizza uno stop di circa un mese. Se i tempi venissero confermati, il centrocampista potrebbe saltare fino a sette partite: in campionato contro Torino, Inter, Lecce, Como e forse Bologna, oltre ai due impegni di Champions League contro PSV Eindhoven ed Eintracht Francoforte. In tal caso, il suo rientro avverrebbe solo dopo la sosta per le nazionali di novembre, con un possibile ritorno per Napoli-Atalanta del 22 novembre. Più lieve, ma comunque significativo, l'infortunio di Politano, la cui assenza potrebbe durare fino a 20 giorni. L’esterno azzurro salterà sicuramente le gare contro Torino e PSV, con un possibile rientro già contro l’Inter, anche se l’ipotesi più realistica è un ritorno in campo a Lecce il 28 ottobre.