Hojlund-De Bruyne mania: allo zoo di Napoli due Fossa si chiameranno come i due azzurri

A Napoli è già scoppiata la De Bruyne e Hojlund-mania. I due giocatori arrivati in estate da Manchester - il primo dal City, il secondo dallo United - hanno impiegato pochissimo tempo per conquistare campo e tifosi, imponendosi come una delle coppie più devastanti del campionato. Le loro prestazioni hanno già acceso un entusiasmo che travalica i confini del calcio. Lo dimostra un curioso episodio riportato dal Corriere del Mezzogiorno: allo Zoo di Napoli, infatti, si è verificato un evento straordinario.

Per la prima volta in Italia sono nati quattro cuccioli di Fossa del Madagascar, un raro predatore dall’aspetto felino, risalente a circa 20 milioni di anni fa e oggi tra le specie più a rischio di estinzione. Si tratta di due esemplari femmine e di due esemplari maschi. Le prime due sono state chiamate Marie e Claire, in omaggio a Wenner, storica direttrice dello zoo che negli anni '90 rilanciò il programma di tutela della fossa. Ma a far notizia sono soprattutto i nomi scelti per i due maschi: Kevin e Rasmus, in onore dei due campioni che stanno facendo volare la squadra di Antonio Conte.