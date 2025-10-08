Prof. Ferretti: “Troppi infortuni? Presto per dare un giudizio. Su Rrahmani…”

vedi letture

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Andrea Ferretti, ex Responsabile dell’area sanitaria della Nazionale Italiana: “Milan-Como? Non è normale giocare a Perth e lo dico categoricamente, questa gara va inserita in un quadro di spettacolarizzazione, ma dal punto di vista sportivo non è normale giocare in Australia. L’AIC fa le proprie valutazioni e i calciatori probabilmente sperano di bilanciare l’eccesso di impegni agonistici, anche talvolta forzati come in questo caso, con una riduzione di carichi complessivi.

12 infortuni del Napoli? Le statistiche non si fanno nel breve periodo, bisognerà vedere a fine campionato quale sarà l’incidenza del numero e dell’entità degli infortuni. Oggi è difficile dare un giudizio perchè magari questi infortuni si concentrano ora e da febbraio in poi non ce ne saranno più. In questo momento può essere preoccupante, ma poi se si compensa rientra tutto nella normalità.

Italia? L’alchimia può essere quella giusta, c’è un grande entusiasmo attorno alla nuova guida tecnica e allo staff tecnico. Se la squadra entrerà in sintonia e si troveranno le giuste motivazioni, si può avere fiducia nel futuro. E dobbiamo avere fiducia nello staff e nella Nazionale, poi la palla è rotonda. La Norvegia potrebbe anche perdere un punto e a noi potrebbe bastare una vittoria di misura, chi lo sa, per ora dobbiamo solo stare vicino alla Nazionale.

Rrahmani? La gestione del singolo infortunio dipende da molte cose, magari è già pronto e non hanno voluto rischiare. Oggi i medici del calcio sono preparati e attenti. Dobbiamo cercare di evitare le recidive nelle lesioni muscolari perchè questo prolunga significativamente i tempi di recupero. Prendersi una settimana in più è un atteggiamento che condivido. Non c’è sempre una corrispondenza precisa tra il grado dell’accertamento diagnostico ed i tempi di recupero per cui dobbiamo essere prudenti”.