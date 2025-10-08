Repubblica e le intercettazioni sul caso Osimhen: "Non scrivere nulla, non si lasciano tracce"

vedi letture

Ritorna lo spettro del caso plusvalenze Napoli legato all’operazione Osimhen. L’edizione odierna di Repubblica ha rivelato alcune intercettazioni tra Cristiano Giuntoli e Giuseppe Pompilio, risalenti all’estate in cui l’attaccante nigeriano approdò al Napoli. La vicenda, già archiviata dalla Procura Sportiva, torna al centro delle cronache giudiziarie: i pm Lorenzo del Giudice e Giorgio Orano hanno infatti chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis e per l’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Ecco quanto riporta il quotidiano.

"Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare". L'ordine è secco. A pronunciarlo, il 17 luglio 2020, è Giuseppe Pompilio, all'epoca vicedirettore sportivo del Napoli, in un messaggio a Cristiano Giuntoli, allora ds del club. È l'estate in cui il Napoli si prepara a chiudere l'affare più costoso della sua storia: Victor Osimhen dal Lille. Un'operazione da 50 milioni in contanti più 20 milioni in calciatori, che, secondo la procura di Roma, poggia su basi fragili".