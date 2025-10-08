Gazzetta ed il clamoroso retroscena su Neymar: "Il Napoli ci aveva pensato!"

Neymar e il Napoli, il clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport: il brasiliano la scorsa estate è stato vicino a vestire la maglia del Napoli. Così scrive la rosea: "L’idea nasce a gennaio e resta viva per alcuni mesi, fino a maggio, quando si spegne con l’avvicinarsi della festa scudetto. Durante quel periodo si è tenuto un primo vero summit sul futuro, ma con l’allestimento del “Fab Four” già completato, l’eventuale arrivo di Neymar avrebbe finito per creare problemi di equilibrio tattico.

In realtà, la suggestione Napoli-Neymar non è stata solo una fantasia. Aurelio De Laurentiis, il ds Manna e Antonio Conte hanno seriamente valutato una collocazione tecnica per il fuoriclasse brasiliano. Alla fine, però, ha prevalso la linea della prudenza: il club ha scelto di consolidare la squadra già competitiva, soprattutto dopo l’inserimento di Kevin De Bruyne, vero faro del nuovo progetto azzurro. La scintilla Neymar resta così una pagina suggestiva ma non concretizzata".