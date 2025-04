Nicola Amoruso: "Ho colto dei piccoli segnali da Conte, potrebbe lasciare a fine stagione"

Queste le parole di Nicola Amoruso ai microfoni di Radio Marte

"Il Napoli può ancora vincere lo scudetto. Il futuro di Conte? Secondo me potrebbe lasciare a fine stagione". Queste le parole di Nicola Amoruso ai microfoni di Radio Marte: "Se guardiamo la classifica, il Napoli ha perso qualche punto ma nonostante tutto è a -3 dall'Inter. si tratta comunque di un percorso di crescita, ci sono ancora un po' di partite e non è il momento ancora di recriminare. La squadra si è ritrovata, non è perfetta ma può migliorare ancora. Bisogna dar fiducia al Napoli, non è ancora finita, l'Inter è impegnata in Champions e in Coppa Italia, può lasciare qualcosa per strada nonostante sia una corazzata. Il Napoli dovrà provare ad approfittarne, poi per l'Inter dopo il Bayern c'è il Bologna al Dall'Ara, i rossoblù sono forti, hanno perso a Bergamo e saranno molto motivati.

La settimana è importante, può accadere di tutto, il Napoli visto lunedì sera mi piace, ha la cattiveria giusta Il futuro di Conte Non ho ancora avuto modo di sentire Antonio, è felice dell'esperienza a Napoli, da uomo del Sud ama l'entusiasmo, l'affetto, la pressione, la cerca e se non la trova se la va a cercare. Antonio non mollerà fino alla fine, da piccoli segnali però dico che a fine stagione potrebbe lasciare. La partenza di Kvara, non essendo stato adeguatamente rimpiazzato, ha forse segnato il rapporto tra lui e De Laurentiis. Spero di sbagliare, ovviamente".