Nicola Higuain allontana la Roma: "In Italia solo alla Juve, saranno rispettato il contratto"

"Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati. Buona domenica a tutti". Lo scrive su Twitter Nicola Higuain, fratello del Pipita, che allontana le pretendenti italiane per l'attaccante argentino. Nelle ultime ore si era fatta forte l'indiscrezione secondo cui la Roma stava pensando all'ex attaccante del Napoli per rinforzare l'attacco, idea allontanata da Nicola Higuain che spinge per la permanenza alla Juventus.

