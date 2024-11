Nicola su Gaetano: "Gli serve una scintilla. Sa di essere forte, deve trovare sua dimensione"

Gianluca Gaetano, centrocampista del Cagliari in prestito dal Napoli, a fine stagione verrà riscattato dal club sardo per 6 milioni di euro.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha parlato del napoletano classe 2000: "E' arrivato da un contesto in cui non c'erano grandi aspettative. Lo scorso anno è stato determinante. Ad oggi lui sa di essere forte e deve cercare e trovare la sua dimensione. Sta lavorando a tal fine, deve continuare a farlo. Gli serve una scintilla".

Come cambia il Cagliari con Viola o Gaetano?

"Viola è più vicino alla seconda punta, sa rifinire. Gaetano ha movimenti classici anche della mezz'ala e può creare superiorità a centrocampo. Per me possono coesistere. Dipende anche dalle caratteristiche dell'avversario".