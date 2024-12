Nicolini: "Presi Neres allo Shakhtar, c'è un ruolo in cui diventa prevedibile"

Carlo Nicolini, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Presi Neres allo Shakhtar perchè volevamo rinforzarci sulla fascia destra, sulla sinistra avevamo già Mudryk. Neres è un gran calciatore e riesce a far bene su entrambi i lati, ma quando gioca a destra rientra e va a calciare perchè la porta la vede. Giocando a sinistra diventa più prevedibile. Noi avevamo Tetè a destra, ma volevamo qualcuno di più forte.

Neres salta sempre l’uomo, capisce il calcio e sa fare bene l’ultimo passaggio. Però ha bisogno di giocare con una certa continuità, altrimenti non si può pretendere che faccia la differenza. Il campionato italiano è il più difficile a livello tattico, gli allenatori vogliono che anche gli attaccanti facciano la fase difensiva, è ciò che in Italia si richiede di più. Una volta sistemato questo la differenza la devono fare gli attaccanti, le partite sono da vincere e non da non perdere. Tre mesi fa il Napoli era in una condizione impresentabile e Conte è partito dalle certezze”.