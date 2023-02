Nino D'Angelo: "Che gol Osi, che dribbling Kvara, che colpi il Cholito! C’è la mano di Diego"

"Come inganno l’attesa? A marzo comincio un nuovo tour e non vedo l’ora di cantare la mia “Napoli Napoli” insieme al popolo delle mie canzoni".

In uno dei suoi ultimi video dialoga col busto di Maradona: “Un regalo ricevuto per Natale e ora chi entra in casa deve sempre salutare Diego. C’è la sua mano in questo momento magico, me lo sento. Ma avete visto che gol che fa Osimhen? Roba da perdere la testa. E i dribbling di Kvara? Le geometrie di Lobotka? Poi quando vedi il Cholito entrare e inventarsi colpi così, come fai a non pensare che Maradona non stia partecipando a questa cavalcata?

Come inganno l’attesa? A marzo comincio un nuovo tour e non vedo l’ora di cantare la mia “Napoli Napoli” insieme al popolo delle mie canzoni. È sempre emozionante, ma stavolta avrà un sapore speciale: è stata la colonna sonora dei due scudetti, potrebbe essere l’inno alla gioia per i giovani napoletani che non hanno ancora assaporato il piacere della parola che non voglio pronunciare“.