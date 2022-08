Nino D'Angelo: "Faccio spot gratis per abbonamenti se arrivano questi due giocatori"

Nino D'Angelo, artista, grande tifoso del Napoli, ha fatto un annuncio in diretta a Kiss Kiss Napoli

Nino D'Angelo, artista, grande tifoso del Napoli, ha fatto un annuncio in diretta a Kiss Kiss Napoli: "Vado pazzo per il Cholito e non vedo l'ora arrivi. Anzi faccio l'abbonamento se arrivano lui e Raspadori e lo regalo ad un tifoso. Vi dirò di più, se arrivano entrambi faccio lo spot gratis per gli abbonamenti".