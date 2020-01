Nocerino: "Gattuso è molto competente, si saprà far apprezzare. Con la Juve ha rosicato..."

Antonio Nocerino, ex calciatore del Milan è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli in merito all'allenatore azzurro Gennaro Gattuso: "Gattuso ha grandi valori, è una persona incredibile che lavora 24 ore su 24, non è mai contento. E' molto competente, sono contento che lo state iniziando ad apprezzare anche sotto le vesti di allenatore".

ROSICATO - "Ho visto la partita con la Juve, il Napoli aveva occhi diversi, organizzato, capace di soffrire: queste sono le squadre che piacciono a Gattuso. Lui ama il gioco con la palla, avrà rosicato sicuramente sul gol subito da Ronaldo".

RAMMARICO - "Ho il grande rammarico di non aver vestito la maglia del Napoli. Solo chi nasce dove viviamo noi capisce cosa significa giocare con la maglia azzurra addosso. Il San Paolo è l'unico stadio che mi mette i brividi. Potevo venire quando ero al Piacenza".