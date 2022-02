Novellino: "Con l'Inter gli stessi uomini di Venezia più Koulibaly"

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel derby col Milan è stata una sconfitta pesante sul livello morale per l’Inter, che fino al 70’ aveva giocato bene. Le tre squadre sono tutte lì, il Napoli viene da un periodo buono dove non c’erano tutti i titolari e quindi potrà fare ancora meglio. Dopo le difficoltà per i tanti infortuni il Napoli ha saputo rispondere alla grande, mentre l’Inter ora è un po’ in affanno. Ci sono state anche tante polemiche per i cambi di Inzaghi, ma il Milan è una squadra con grandi qualità. Ogni allenatore ha il suo pensiero, ed è normale sostituire un giocatore quando è già ammonito. Sanno che la trasferta di Napoli è importantissima sotto l’aspetto psicologico, la squadra di Spalletti ha qualità e può mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Che scelte farà Spalletti contro l’Inter? Darà fiducia alla squadra che in questo momento sta facendo bene, forse rientrerà da titolare solo Koulibaly. Meglio si tocca ora è meglio è, sono convinto che Luciano schiererà gli stessi di Venezia.

Koulibaly capitano da luglio? E’ talmente esperto che la fascia non ha tutta questa importanza. E’ un giocatore che sa dare i tempi nella fase difensiva oltre alle doti caratteriali, sicuramente può rilevare la fascia da Insigne.

Rinnovo per Mertens? Credo che è innamoratissimo di Napoli e non è una questione di soldi. Sicuramente si metterà d’accordo con De Laurentiis, il presidente sa che il giocatore ha la volontà di restare a Napoli”.