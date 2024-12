Novellino esalta Lukaku: "Se attacca in profondità segna sempre"

vedi letture

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto a Radio Marte: "Il ko di Buongiorno non ci voleva, peccato perché il Napoli ha dimostrato di essere una squadra competitiva e a Udine si è rivisto capace di reagire, ho visto un grande Lukaku, che se attacca in profondità segna sempre, mi è piaciuto Neres nell'uno contro uno. In questo modo gli azzurri possono vincere ovunque. Il brasiliano, poi, s'è guadagnato una maglia da titolare: mi piacerebbe vederlo in un tridente con Kvara e Lukaku, sarebbe dinamite pure.

A Genova mi aspetto il successo, anche se Vieira è molto difensivista, il Napoli non avrà difficoltà. Chi sostituirà Buongiorno a Genova? Penso che la scelta di Conte sia orientata su Juan Jesus, ha esperienza, ha già giocato con Rrhamani e potrà dare una grande mano. E' un ragazzo perbene, non dimentichiamo che nell'anno dello scudetto era la prima scelta di Spalletti nel cambio di Kim o dello stesso Rrhamani. Spero, comunque, che Buongiorno rientri in campo meno prima del previsto”.