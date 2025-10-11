Novellino: "Il Napoli è la squadra con più qualità, ma attenzione alla Roma"

Walter Novellino, ex calciatore tra le altre di Napoli e Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue dichiarazioni, a partire da un commento sulla Nazionale: "L'Italia di Gattuso mi piace, Rino è uno che ottiene sempre ciò che vuole".

Andremo al Mondiale?

"Lo spero. Le difficoltà ci sono, però Rino sta facendo bene".

Chi per lo Scudetto?

"Occhio alla Roma di Gasperini. Il Napoli è la squadra con più qualità. L'antagonista principale è sicuramente l'Inter, ma Milan e Roma possono impensierire gli azzurri".

Che succede alla Fiorentina?

"Una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue qualità. In attacco credo che Kean si trovi bene da solo. Non ho capito l'acquisto di Piccoli".