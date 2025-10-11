Cassani sulla lotta Scudetto: "Oltre il solito Napoli ci sono altre tre squadre"

vedi letture

Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo, ha parlato al Festival di Trento dei temi principali della Serie A. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla lotta Scudetto: "C'è sempre il solito Napoli, c'è il Milan di Allegri, l'Inter che era partita male ma si sta riprendendo e la Roma che ha cominciato un ottimo campionato. lo chiaramente seguo il Bologna, non era partito benissimo ma mi sembra che ora abbia trovato la quadratura del cerchio".

Sono partiti tanti giocatori e c'è voluto un po' di tempo.

"Il Bologna ha un ottimo allenatore, un grande direttore sportivo che è riuscito a valorizzare dei giocatori e nello stesso tempo a portare qualcosa di buono alla squadra. Italiano è bravo, un allenatore che fa giocare bene la squadra. La partecipazione alla Champions credo che abbia dato qualcosa di più alla squadra, la conoscenza internazionale dà qualcosa di più".

Stefano Pioli alla Fiorentina è in difficoltà, ha una bella montagna da scalare.

"Non è ancora riuscito a vincere, forse anche un po' di sfortuna. Però il mister è un ottimo allenatore, sono convinto che possa ritrovare il gioco per vincere le partite. La rosa c'è, deve ritrovare lui la trama giusta per andare in gol. Stefano Pioli anche nelle difficoltà è sempre riuscito a dare il meglio di sè. Al Milan doveva andare via e invece è rimasto e ha vinto anche un campionato".

L'allenatore più intrigante della Serie A?

"lo sono amico di Pioli, di Sarri e c'è la passione del ciclismo che ci lega. Mi intriga anche Gasperini, che mi pare sia adattissimo a una grande squadra a dispetto di quello che si diceva. Allegri poi... è una garanzia. Fabregas? Il Como ha l'allenatore più ricco del campionato, è un tecnico emergente, sta facendo molto bene".