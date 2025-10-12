Prima pagina

Il Mattino: "Vai col Ringhio"
di Davide Baratto

"Vai col Ringhio", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, in riferimento alla terza vittoria di Gennaro Gattuso da commissario tecnico dell'Italia. Il sommario: "Qualificazioni Mondiali: battuta l'Estonia, ma la Norvegia è devastante". Di seguito la prima pagina integrale.