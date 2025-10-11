Ghoulam: "Il Napoli va protetto quando in tv non dicono la verità"

Faouzi Ghoulam, ex terzino sinistro del Napoli e oggi commentatore Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Tra i tanti che potrei raccontare, il mio ricordo più bello a Napoli è stato proprio quando sono andato via, ho avuto testimonianza del grande amore della gente nei miei confronti. E’ stata una prova di ciò che sentivano, la testimonianza che ciò che provavo fosse ricambiato. Quando giochi lo riconosci, questo sentimento, ma solo quando te ne vai ti rendi conto che la gente non ti dimentica, che ti vuole davvero bene. Avere questa riconoscenza, che nel calcio è rara, è la cosa più bella che possa accadere. Avere dimostrazioni simili, specie a livello umano, è stata la cosa più bella della mia vita. Ho ricevuto tanto a livello calcistico e umano. Io mi sento sempre napoletano, mi sento uno di voi. Faccio il commentatore a Sky, naturalmente quando gli azzurri giocano male, lo dico sempre anche per rispetto nei confronti del pubblico e degli stessi tifosi azzurri che capiscono, eccome, di calcio. Tuttavia, il Napoli va protetto quando in tv sento dire che nonmerita la vittoria o quando delude ed invece non è vero. “Non ho accelerato il recupero dopo la rottura del crociato. Stavo benissimo, poi in allenamento ho fatto un movimento innaturale in allenamento. Sono scivolato e mi sono rotto la rotula, ma al ginocchio non ho avuto problemi, quindi il recupero era stato buono”.

Non è mancata l’analisi del campionato. “Adesso ci sono Napoli e Roma in testa, ma le avversarie degli azzurri sono tante. Ci sono l’Inter e il Milan. Il campionato è ancora lungo ed è difficile dare una prospettiva giusta. Ci sono stati molti cambiamenti a livello degli allenatori. Penso alla stessa Inter, ma anche alla Juventus, all’Atalanta e alla Roma. Poi bisogna fare i conti con gli infortuni, il Napoli ne ha avuti alcuni in questo periodo. Leonardo Spinazzola sta facendo molto bene. Gioca da terzino a sinistra, ma può giocare anche a destra. Miguel Gutierrez è stato una sorpresa. Si è inserito velocemente”