Buongiorno, l'ex allenatore: "Si dice una cosa su di lui e devo assolutamente smentirla"

vedi letture

A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra, è intervenuto Andrea Menghini, allenatore ed ex tecnico di Buongiorno nelle giovanili del Torino: “Buongiorno recidivo agli infortuni? Assolutamente no! Nella Primavera del Torino si è fermato alcune volte per dei traumi, ma sono all’ordine del giorno. È un ragazzo che non si risparmia mai e può succedere nella carriera di un professionista.

Sposta tantissimo per il Napoli averlo. É uno dei pochi centrali moderni, si lascia spazio alle spalle perché è veloce. La sua caratteristica principale è la marcatura ad uomo. È in grado di anticipare, dare spessore fisico, si vorrebbe avere tutte le partite per tutto l’anno ma è molto difficile. Giocare nel Napoli rispetto al Torino, inoltre, è sicuramente uno stress fisico diverso. La rosa quest’anno è più ampia ma sarà una stagione dove gli azzurri dovranno mettere in preventivo qualche infortunio.”