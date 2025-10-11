Buongiorno, l'ex allenatore: "Si dice una cosa su di lui e devo assolutamente smentirla"
A StileTv, nel corso della trasmissione Salite Sulla Giostra, è intervenuto Andrea Menghini, allenatore ed ex tecnico di Buongiorno nelle giovanili del Torino: “Buongiorno recidivo agli infortuni? Assolutamente no! Nella Primavera del Torino si è fermato alcune volte per dei traumi, ma sono all’ordine del giorno. È un ragazzo che non si risparmia mai e può succedere nella carriera di un professionista.
Sposta tantissimo per il Napoli averlo. É uno dei pochi centrali moderni, si lascia spazio alle spalle perché è veloce. La sua caratteristica principale è la marcatura ad uomo. È in grado di anticipare, dare spessore fisico, si vorrebbe avere tutte le partite per tutto l’anno ma è molto difficile. Giocare nel Napoli rispetto al Torino, inoltre, è sicuramente uno stress fisico diverso. La rosa quest’anno è più ampia ma sarà una stagione dove gli azzurri dovranno mettere in preventivo qualche infortunio.”
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro