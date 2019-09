Novellino individua l'errore: "Terzini troppo aperti, per questo gli avversari fanno male al Napoli"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Walter Novellino, allenatore con un passato anche sulla panchina azzurra e su quella blucerchiata, in vista di Napoli-Sampdoria: “La condizione fisica del Napoli non è ottimale soprattutto nei due centrali della fase difensiva. Koulibaly viene dalla coppa d’Africa e poi l’amalgama con Manolas non è ancore stata trovata. Poi, i due terzini sono troppo aperti e per questo gli avversari riescono a far male al Napoli.

Mi aspettavo di più dalla Samp sotto l’astato caratteriale, ma sono convinto che ci voglia un po' di tempo. Lozano? Si è presentato alla grande, solo la condizione fisica deve migliorare e poi tornerà il Napoli che tutti conosciamo".