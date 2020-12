Novellino: "Juve in difficoltà senza Ronaldo, il Napoli può lottare per lo scudetto"

Nel corso di Radio ‘Goal’ è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Walter Alfredo Novellino: “La partita del Napoli contro la Roma è stata straordinaria. Penso che domenica la squadra di Gattuso ha dimostrato tutta la sua forza. Quando il Napoli sta bene fisicamente i suoi uomini possono fare male nell’uno contro uno. Merito del 4-3-3? Con Mertens centravanti che non dà punti di rifermento la Roma si è trovata in grossa difficoltà.

Il Napoli lotterà per lo scudetto? Questo è un campionato un po’ anomalo, per le condizione del Covid e delle gare delle nazionali, l’allenatore non ha il tempo di preparare le partite. Il Napoli è una squadra che deve puntare al campionato, sembra che quest’anno la Juve sta facendo fatica, speriamo che la giustizia sportiva farà giocare la partita contro di loro. Pirlo è giovane è giusto che abbia l’opportunità di allenare la Juve, però con Ronaldo in campo è tutta un’altra cosa. Senza il portoghese vedo la Juventus in difficoltà per questo le altre squadre possono inserirsi nella lotta per lo scudetto. II Napoli ha giocatori di qualità, mi piacerebbe vedere la squadra di Gattuso lottare per il titolo”.