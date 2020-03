Novellino: "Non credo la Serie A riparta a breve. La salute è più importante"

L'ex allenatore del Napoli Walter Novellino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all'emergenza Coronavirus che ha sospeso la Serie A: "Non credo si possa ripartire a breve. La situazione in Italia e in tutto il mondo non è bella. La cosa più importante è la salute. E' un momento difficile per tutto il paese, si vive con un po di tensione. Bisogna capire il momento particolare di tutto il sistema economico. Dire vogliamo giocare non serve, abbiamo una partita che si deve vincere tutti assieme stando a casa".