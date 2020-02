Novellino non ha dubbi: "Napoli, ciclo finito. Le colpe non erano tutte di Ancelotti"

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Walter Novellino, allenatore, che si è soffermato sui problemi azzurri: “Il ciclo del Napoli è finito, ma è chiaro che non tutte le colpe erano di Ancelotti. Gattuso ha avuto delle difficoltà perché non conosceva il carattere dei giocatori e un po' di tempo bisognava darglielo. Il Napoli ha bisogno di ritrovarsi mentalmente".

DUALISMO MERET-OSPINA - "Ci devono essere le gerarchie in porta. Il Napoli però non è neanche fortunato e anche ieri è stato enfatizzato dalle decisioni arbitrali. In più, credo che il Napoli stia ancora pagando le troppe chiacchiere relative al ritiro. Nel primo tempo il Napoli ha disputato una buona gara, ma la condizione non era ottimale”.