Novellino: "Serve un play, così il Napoli risorge. Per ora un azzurro è perfetto..."

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Sono convinto che il Napoli non appena acquisterà un play come era Jorginho riprenderà la sua marcia. In attesa del mercato, in quel ruolo vedrei bene Allan, che conosce bene il campionato italiano. Lozano va aspettato, non si è integrato, non possiamo ancora giudicarlo".