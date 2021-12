Novellino sullo scudetto: "Spalletti sa tenere tranquillo l'ambiente, il Napoli deve crederci"

Nel corso di '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Walter Novellino, ex allenatore del Napoli: "Milan fuori dall’Europa già a dicembre perché, in questo momento, pecca di inesperienza. L’unico che ha questa caratteristica è Ibrahimovic, anche se ieri non ha dimostrato la sua forza ed il suo carattere. In campionato, invece, mi piacciono molto: credono nei propri mezzi ed ora, senza coppe, sono i favoriti per lo Scudetto. I rossoneri, insieme al Napoli, esprimono il miglior calcio. La zona Champions sarà poi completata da Atalanta ed Inter. Gli azzurri, nonostante le defezioni, devono continuare a credere nel sogno Scudetto perché hanno una rosa lunga ed un allenatore capace di tenere tranquillo l’ambiente.

Juventus? Risultati altalenanti causati da una scarsa identità di gioco. La fortuna dei bianconeri è avere Allegri, allenatore di grande esperienza e pragmatismo. Max, però, ha bisogno di un centrocampista a gennaio, uno che abbia le caratteristiche di Demme o Lobotka.