Nuova stagione: niente pre-raduno a Castelvolturno, azzurri direttamente a Dimaro

"È conto alla rovescia per il rompete le righe in casa Napoli che scatterà al termine della gara di domani a Bologna. Gli azzurri vecchi e nuovi si ritroveranno direttamente a Dimaro il 6 luglio. Non ci sarà il pre raduno a Castelvolturno come gli anni scorsi", questo il tweet di Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, su programmi del Napoli per la prossima stagione.