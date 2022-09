"O vai al Parma o falliamo ed è colpa tua", Cannavaro svela l'addio e l’ultimatum di Ferlaino

Intervistato da Diletta Leotta per Dazn, Fabio Cannavaro si è raccontato ed è tornato a parlare anche del suo addio al Napoli quando era giovanissimo

TuttoNapoli.net

Intervistato da Diletta Leotta per Dazn, Fabio Cannavaro si è raccontato ed è tornato a parlare anche del suo addio al Napoli quando era giovanissimo: "Quando torno a Napoli mi sento a casa, questa città va vissuta, chi non la conosce non può parlarne. Io sono andato via troppo presto perché non era questa società e questa squadra qua, era un club che aveva bisogno di soldi. Ricordo ancora le parole di Ferlaino che mi disse 'O vai al Parma oppure falliamo ed è colpa tua' e allora io non avevo scelta. Ma io piansi tanto. Ho il rimpianto di non aver vinto a casa mia come è successo ad esempio a Totti alla Roma".