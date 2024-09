Obi Mikel: "Osimhen avido? Stron*ate! Non se l'è cercata lui tutta questa mer*a..."

Victor Osimhen è stato a un passo dal Chelsea. Lo conferma anche John Obi Mikel, ex calciatore proprio dei Blues e amico del centravanti nigeriano, nel corso del suo podcast: "Eravamo molto vicini, a pochi istanti da chiudere quest'affare, ma c'erano solo alcuni piccoli problemi che non sono riusciti a superare. Le visite mediche non potevano essere fatte neanche se i problemi fossero stati risolti, era troppo tardi. Ma so a che punto si sono fermati, se volessero riprendere i discorsi. So qual era l'offerta, l'affare è saltato per piccole cose, non c'era molto tempo per superare questi problemini... So che in molti dicono che Victor non voleva venire al Chelsea, io rispondo che non è vero. Victor voleva davvero venire al Chelsea, sa di poter dimostrare ancora molto in Europa, era pure sceso a compromesso per quantor iguarda lo stipendio, ma non sono stati risolti i dettagli

Sento un sacco di gente dire questo e quello su Victor e su quanto sia avido, blah, blah, blah. ‘Accetta un taglio dello stipendio e vieni al Chelsea’ blah, blah, blah, cose del genere. Conosco il ragazzo. Voglio solo dire che non è assolutamente vero. Victor non è un ragazzo avido. Non è un tipo avido, vuole solo ottenere ciò che si merita e questo è normale. Non se l’è cercata lui tutta questa merda. So cosa è successo, ero in mezzo a tutto. Quindi posso dire a tutti che non è assolutamente vero. Lui vuole solo giocare a football e ottenere ciò che merita. Un giocatore sa quanto vale e pretende di essere pagato per quanto vale