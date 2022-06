Obodo su Osimhen: "Già conoscevo il suo valore, Napoli è la piazza ideale"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Obodo, dirigente in MLS

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Christian Obodo, dirigente in MLS ed ex calciatore nigeriano, fra le tante, di Udinese e Fiorentina: "Ero a conoscenza del potenziale di Osimhen già prima che approdasse al Napoli. Credo che questa sia la piazza ideale per un calciatore come Victor, oltre all'adeguatezza dell'allenatore. L'operato di Spalletti è stato rilevante ed ha consentito al nigeriano di crescere tanto sia al Napoli sia con la nazionale. Non avevo dubbi circa l'impatto che l'ex Lilla avrebbe avuto al Napoli".