Oddo racconta Gattuso: "Al Milan era quasi un capitano e un padre per tutti"

L'ex azzurro e rossonero, Massimo Oddo, racconta Rino Gattuso al Milan a La Gazzetta dello Sport: "Quando arrivavi a Milanello lo trovavi sempre. Era già lì, tutti i sacrosanti giorni. D’altra parte su questo tipo di atteggiamento ha fondato la sua carriera. In ritiro precampionato si presentava tre giorni prima... Rino non aveva la fascia da capitano, ma era come se lo fosse. Era il braccio armato dello spogliatoio, nel senso che se a Maldini bastava uno sguardo, lui ti mollava i ceffoni. Un manesco nel senso buono ovviamente, come un genitore vecchio stampo. Un padre per tutti. Però a volte alcuni di quegli sganassoni somigliavano molto a quelli veri...".