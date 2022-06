OdG, Verna attacca ADL: "Parla di vil moneta, pensasse a diminuire i compensi del CdA"

Carlo Verna, consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis riesce a comunicare complessivamente molto male. Perché si parla di vil moneta nei confronti di Mertens e Koulibaly e non pensa a dichiarare di diminuire i compensi del consiglio di amministrazione del Napoli, che è soprattutto basato sulla famiglia De Laurentiis? Potrebbe cominciare un’operazione di credibilità maggiore e Mertens e Koulibaly, che sono due bandiere del Napoli, potrebbero fare anche delle considerazioni diverse. Nel calcio molti soldi finiscono fuori dal sistema a causa di quello che si deve pagare ai procuratori. Il Covid ha portato una serie di problematiche, non c’è dubbio, ma bisogna dare l’esempio. Non si può parlare di vil moneta nei confronti di chi è professionista e a giocatori che hanno dato tanto. Mertens è il marcatore principe della storia del Napoli, cosa altro deve fare per dimostrare che ha Partenope dentro? E poi che senso ha attaccare un collega? Tra l'altro nel momento in cui il campionato non c’è e quindi quello scritto avrebbe potuto destabilizzare la squadra. Ringrazio la stampa sportiva che rappresenta tutti, da consigliere nazionale dell’Ordine dei Giornalisti mi sento di dire che alzeremo il livello di criticità”.