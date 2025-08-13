Oggi c'è Napoli-Giugliano, Conte: "Allenamento congiunto, vi dico perché..."

Oggi c'è un altro test a Castel di Sangro, seppur a porte chiuse, contro il Giugliano. Un allenamento congiunto, come ha svelato Antonio Conte quest'oggi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sulla gestione del minutaggio nelle amichevoli in vista dell'esordio in campionato:

"Penso che la gestione dei due ritiri sia stata ottimale, stiamo riuscendo, manca ancora oggi e domani, ad arrivare a 90 minuti nelle gambe di tutta la rosa o almeno gli elementi principali. Oggi abbiamo organizzato un allenamento congiunto col Giugliano anche perché una squadra giocherà 70-80 minuti e domani avremo un'altra partita per arrivare all'inizio del campionato con i giocatori con un minutaggio buono. Il resto serve lavoro, pazienza, abnegazione dei nuovi, oggi sto più tranquillo se vado sull'usato sicuro perché conoscono i meccanismi e determinate situazione tattiche e questi calciatori rappresentano garanzie, bisogna andare cauti, non pensare che ogni acquisto sia il migliore al mondo, abbiamo preso giocatori che cercheremo di portare a crescere".