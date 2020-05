Oliveira consiglia Mertens: "A Napoli è già importante e rispettato, perché andarsene?"

Lulù Oliveira, ex attaccante del Cagliari tra le altre, si è espresso circa la situazione legata a Dries Mertens ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io resterei al Napoli se fossi in Mertens. E' un giocatore importante per la squadra e la città. E' un ragazzo rispettato dalla società e dalla gente, un giocatore vero che sta da tanti anni al Napoli. Dries a Napoli ha già dimostrato tanto, se andasse altrove invece avrebbe ancora tutto da dimostrare".