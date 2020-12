Oliveira: "Da quando lo stadio si chiama Maradona qualcosa è cambiato"

Nel corso di 'Radio Goal', Luis 'Lulù' Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Uno delle due deve per forza vincere se vuole cercare di avvicinare il Milan. Da quando lo stadio porta il nome di DIego Armando Maradona sembra che è cambiato qualcosa dentro i giocatori del Napoli che ora sembrano avere la concentrazione giusta. L’Inter fatica un po’ in questo momento ma poi grazie a suoi giocatori straordinari riesce a vincere le partite.

Mertens contro Lukaku come Davide contro Golia? Sarà una sfida spettacolare, tutti e due si vogliono mettere in mostra ancora di più vista l’importanza della partita.

I tre piccoli in avanti? Il Napoli è avvantaggiato dalla difesa a 3 dell’Inter, gli attaccanti possono giocare uno contro uno, e sfruttando la propria velocità possono superare i difensori nerazzuri.

Lozano? E’ un giocatore di una caratteristica importane, è forte nell’uno contro uno, è veloce e fa impazzire il difensore esterno perché può saltarlo sia da un lato che dall’altro”.