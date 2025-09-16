Oliveira: “De Bruyne è speciale, può fare la differenza anche alla sua età”

vedi letture

Luis Oliveira, ex attaccante tra le altre di Cagliari e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “De Bruyne sarà emozionato di giocare a Manchester, è un giocatore speciale che può fare la differenza anche alla sua età.

Doku è un giocatore importante che diventerà un grandissimo fenomeno, con Guardiola sta crescendo molto e ora è ancora giovane. Fiorentina-Napoli è stata la partita perfetta degli azzurri, si vedono i risultati di mesi di lavoro, quando dai tutto in campo succede questo”.