Oliveira: “Il Napoli ha perso l’occasione di scrivere la storia, capisco la delusione dei tifosi"

L’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari, Luis Oliveira, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

“Il Napoli non riesce a fare il salto di qualità”. L’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari, Luis Oliveira, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Il Napoli ha avuto un inizio stagione straordinario, ha fatto tutto benissimo ha perso punti in casa contro con squadre abbordabili, capisco la grande delusione dei tifosi azzurri. Si è sempre detto quanto sia importante non perdere in casa: il Napoli ha subito 5 ko al Maradona, in campionato, ciò vuol dire che la squadra non è ancora pronta, non riesce a fare il salto di qualità e sono sorpreso. Sì, perché ad inizio anno ho visto lo spirito giusto, con un nuovo tecnico, tanti stimoli ritrovati, invece la parte finale mi ha molto deluso.

Prendiamo Empoli: prendere tre gol in 10 minuti è inaccettabile, passare dal 2-0 al 2-3 è una cosa che inammissibile per una squadra in lotta per lo scudetto, è sintomo di concentrazione. Non si può regalare il pareggio con la costruzione dal basso, non va bene. Se poi guardo alle due partite precedenti, con Fiorentina e Roma, anche lì bisogna dire che il problema è stato il Napoli. Viola e giallorossi, infatti, hanno poi perso con Salernitana, Udinese e Milan (la Fiorentina), la Roma ha perso con l’Inter e pareggiato con il Bologna. Peccato, il Napoli ha perso l’occasione di scrivere la storia.

Mertens? Dries è un ragazzo in gamba, a mio avviso è arrivato il momento di accontentarlo, sta facendo grandi cose, mi piace la sua dichiarazione d’amore per la città, mi auguro De Laurentiis gli rinnovi il contratto".