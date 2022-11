Oliveira: “Mi auguro che in questa stagione possa realizzarsi il sogno scudetto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luis Oliveira, ex calciatore della Fiorentina e del Belgio, ed attuale allenatore.



Futuro del Napoli alla ripresa del campionato? "Ha un vantaggio importante in classifica, ha dimostrato di essere una delle migliori squadre al mondo. La società ha ingaggiato calciatori adeguati alla mentalità del club, c'è sempre lo stesso spirito vincente degli altri anni. L'allenatore ha lavorato molto bene con la società. Mi piace il Napoli, i tifosi aspettano un miracolo da tanti anni, mi auguro che in questa stagione possa realizzarsi il sogno scudetto. La pausa sarà un'incognita per le condizioni dei calciatori, ma l'operato di Spalletti è stato fantastico ed aiuterà gli stessi giocatori”.