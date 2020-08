Oliveira su Barça-Napoli: "C'è bisogno di massima concentrazione per concretizzare"

Luìs Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della sfida di stasera tra Napoli e Barcellona : "Sarà una partita non facile ed ovvio che per il Napoli sarà fondamentale segnare. Per concretizzare le tante palle gol che produce il bellissimo gioco del Napoli c'è bisogno di maggiore concentrazione. Sono sicuro che stasera, vista l'importanza della partita, sarà totalmente diverso. E' vero che il Napoli gioca contro una grandissima squadra, ma il Calcio qualche volta ci sorprende. Speriamo che gli azzurri possano trovare velocemente il gol dopo i tanti sbagliati in campionato. Credo che è meglio non ripetere troppo la parita dell'andata, iI Napoli deve anche colpire per far sentire la sua presenza. I blaugrana hanno molto tecnica e sono abituati a giocare al Camp Nou, gli azzurri dovranno stare attenti a non sbagliare i passaggi importanti. Un errore potrebbe essere fatale e sarebbe un peccato. Il Barcellona gioca in funzione di Messi, ma non è solo Messi. Sicuramente Gattuso gli metterà qualcuno vicino per cercare di bloccare la principale loro fonte di gioco".