Olivera al Napoli, Montervino ironizza: “Sono solo 5 anni che aspettiamo un terzino sinistro”

TuttoNapoli.net

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto in occasione dell’Oscar Campano, premio dedicato a Pasquale D’Angelo: “Alla stagione del Napoli dò un 7.5 perché alla fine ha raggiunto l’obiettivo prefissato a inizio anno. Non ha vinto lo Scudetto pero’ è un buonissimo risultato. Può essere anche 8 il voto, poteva essere 10, quello è il rammarico più grosso.

Credo che Osimhen e Koulibaly potrebbero anche rimanere perchè sono giocatori troppo importanti per questa squadra. Uno per la giovane età e per la prepotenza fisica, l’altro perchè un leader come Koulibaly non può che finire la carriera a Napoli. Su Mertens ho qualche dubbio in più, ci sta che il Napoli faccia un altro tipo di scelta ma si tratta di un giocatore così importante dal punto di vista della personalità che sarà difficile da rimpiazzare.

Acquisti? Sono felice che sia arrivato Olivera, il terzino sinistro. Sono solo cinque anni che lo aspettiamo (ride, ndr)”.