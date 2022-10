Olivera non teme la Roma: "Vogliamo batterli col nostro gioco fantastico"

Parla così Mathias Olivera, terzino del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Un bilancio della prima parte di stagione? Sono molto contento per come sto andando e per come sta andando la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre". Parla così Mathias Olivera, terzino del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Le differenze tra Liga e Serie A? Non ce ne sono molte, c'è molta tattica, si gioca molto di più il pallone, io mi sto adattando con un minutaggio sempre più alto. Domenica c'è la Roma per difendere il primo posto? Sarà una partita difficile, me l'aspetto molto fisica, ci saranno tanti duelli individuali, vogliamo vincere giocando bene e mostrando il nostro gioco fantastico".