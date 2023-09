OM, le prime parole di Gattuso: "Orgoglioso, non vedo l'ora di mettermi al lavoro"

Da pochi minuti è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia.

Da pochi minuti è ufficiale: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell'Olympique Marsiglia. Il club francese non ha rivelato la durata del contratto dell'ex tecnico del Napoli, che subentra in una situazione decisamente complicata: il suo predecessore, Marcelino, ha infatti salutato l'OM per "fatti non sportivi", in un momento di grande tensione tra i vertici della società e una frangia della tifoseria. Sugli eventi dello scorso 18 settembre, peraltro, sta indagando la polizia francese, dopo che il presidente Longoria ha dichiarato di aver ricevuto minacce di morte.

Le prime parole di Gattuso. Sempre attraverso il sito ufficiale dell'OM, 'Ringhio' ha raccontato il suo entusiasmo per il nuovo incarico: "Sono molto felice e orgoglioso di unirmi all'Olympique de Marseille. Un club e uno stadio, l'Orange Vélodrome, in cui ho avuto l'opportunità di giocare come calciatore, famosi in tutta Europa per la passione e l'entusiasmo che li caratterizzano. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con il mio nuovo gruppo e affrontare le prossime sfide che ci attendono".

Missione complicata. Gattuso avrà il compito di provare a scalare la classifica: la formazione di Marsiglia, con solo 9 punti nelle prime sei giornate del campionato di Ligue 1, è infatti all'ottavo posto in graduatoria. Il primo obiettivo, vista la situazione, sarà però recuperare un po' di serenità, nell'ambiente e nella squadra.