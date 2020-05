Onofri: "Calcio terza industria in Italia, dà lavoro a tanti. Serve ricominciare a vivere"

L'ex calciatore Claudio Onofri è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in merito alla possibilità di tornare a giocare in Italia: "La gerarchia è quella di tutelare la salute di tutti quanti. Non bisogna cadere nella banalità nei riguardi dell'azienda calcio definendolo solo come un passatempo. E' la terza azienda in Italia e dà lavoro a tanti, non solo a Cristiano Ronaldo. Il calcio è un asset fondamentale per il paese anche dal punto di vista sociale, appassiona 32 milioni di italiani, serve ricominciare a vivere. Bisogna valutare la possibilità di poter tornare a giocare a calcio attraverso questi protocolli medici"