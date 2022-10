Onofri: "Con un azzurro in attacco c'è un fraseggio ricco di fascino"

L'allenatore e opinionista Claudio Onofri è intervenuto a Radio Marte

L'allenatore e opinionista Claudio Onofri è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli di quest'anno è un'orchestra diretta da un direttore molto molto in gamba, Spalletti, con degli accordi da parte di tanti ottimi elementi e due solisti, due fuoriclasse, Kvaratskhelia e Osimhen. Con quest'ultimo puoi utilizzare anche i lanci lunghi. Altre volte, con Raspadori, invece, c'è un fraseggio ricco di fascino. Io credo che questi due calciatori possano interpretare un ruolo straordinariamente importante per un Napoli che quest'anno può essere la prima candidata a mettere il tricolore sulla maglia il prossimo anno. Il Napoli è vincente quest'anno proprio per il modo che ha di intendere il calcio, anche divertente, componente importante, e tutti i calciatori hanno voglia di essere protagonisti, anche quelli che entrano dalla panchina. Bisogna fare i complimenti a Giuntoli, a Spalletti e a tutta la società. Allo stato attuale il Napoli è una grandissima squadra anche a livello europeo".