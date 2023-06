Onofri: "Gasperini al Napoli sarebbe bello, ma è un altro il profilo ideale per il post Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, osservatore

© foto di Federico De Luca

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Claudio Onofri, osservatore: "C'è grande delusione per la separazione ufficiale tra il Napoli e Spalletti. L'allenatore è stato fondamentale nel creare i presupposti per questa magica stagione e ora non sarà facile rifare tutto da capo. Non capisco come sia stato possibile arrivare ad una rottura così netta.

Da chi ricominciare ora? Starà a De Laurentiis scegliere, che è sempre stato bravo nell'individuare gli uomini giusti. Ci sono tanti allenatori in questo panorama. Ci sono tanti giovani propositivi e pronti a stupire tutti. Per quello che posso dire, a me piacerebbe vedere anche Gasperini sulla panchina di Napoli. Thiago Motta, però, mi ha sempre affascinato, sia dai tempi del Genoa, prima da calciatore e poi da allenatore. Tutti sono estasiati dalla sua personalità e dal suo carisma, quindi potrebbe essere l'uomo giusto dopo Spalletti. Thiago Motta avrebbe le spalle tanto larghe da poter sostenere il peso della panchina del Napoli. Persino dopo una stagione così importante come questa appena chiusasi. Ha l'atteggiamento e la mentalità di un grandissimo campione, a Napoli riuscirebbe a far bene. Per me è la prima scelta per il dopo Spalletti. A Bologna è cresciuto tantissimo e lo si vede a occhio nudo. Anche Italiano poi non mi dispiacerebbe, seppur il suo carattere non mi sembra dei più morbidi (ride ndr). Loro sarebbero attinenti a continuare quanto avviato con Luciano.

Mourinho? Ho sempre le stesse idee... I fatti lo confermano: ha una grandissima cultura, ma non è l'allenatore che preferisco. Una squadra deve farsi notare per certi movimenti, non devono seguire dei dettami generali. Mourinho si adatta a quello che ha, non incide sul modo di giocare dei suoi".