Onofri: "Il Napoli è la perfezione, quest'anno tifo per loro. Tra le favorite in Champions"

Claudio Onofri, allenatore e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv: "Quest’anno tifo Napoli in qualsiasi campo ci troviamo, mi diverte, se non sei al Maradona a commentarla la vedi comunque, questa squadra ha di tutto e di più, si sta divertendo anche in Europa, mi piace tantissimo. Il Napoli è la perfezione, ha una statura complessiva, di tutta la rosa, di un livello assoluto. Entra Simeone e dà il 100%, entra un altro ed è lo stesso, non faccio previsioni ma se devo indicare una delle favorite per la Champions dico proprio il Napoli. Spalletti poi mette in campo i suoi calciatori in una maniera perfetta, tutti conoscono la materia, lo spartito, è uno spettacolo.